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حنان مطاوع لـ"الفجر الفني": فخورة بالعمل مع يحيى الفخراني .. وهذا أقرب عمل له إلى قلبي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة مع الفنان يحيي الفخراني، في مسلسل "ونوس"، و"دهشة"، مضيفة أن كواليس العمل رائعة معه.


وكشفت حنان مطاوع لــ"الفجر الفني" عن حبها ليحيى الفخراني قائلة:الفنان يحيي الفخراني له خصوصية وروح تطغي على العمل اللي بيعمله، كل عمل له حتة طاغية في قلبى، وهيفضل شغلنا مع بعض فى "ونوس" ،"دهشة"، من أقرب أعماله إلى قلبي".


وأضافت حنان مطاوع أنها تعلمت من يحيي الفخراني الالتزام والإخلاص في العمل، معبرة عن ذلك قائلة"دايما تحس إنك مقصر قصاده في الشغل من التزامه ومذاكرته وإخلاصه في العمل".


واختتمت حديثها بتهنئة ليحيي الفخراني قائلة "كل سنة وأنت طيب ومنور الدنيا ومنور حياتنا كلنا وربنا يديك الصحة".


جدير بالذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".

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