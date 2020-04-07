"الفجرالفني" ينفرد بنشر تفاصيل فيلم "التهويدة" لـ عمرو يوسف وطارق العريان

وتواصل "الفجر الفني" مع المخرج طارق العريان للحديث حول فيلمه الجديد وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أنه يحضر فيلم جديد والذي يحمل اسم "التهويدة" بطولة عمرو يوسف قائلاُ:" هو في مرحلة الكتابة حالياَ".



وبسؤاله عن الفكرة العامة التي يدور حولها الفيلم أكد أن الفيلم ينتمي لـ نوعية "السيكو دراما" وتدور أحداثه في أواخر الخمسينات في إيطار تشويقي، وتمني إعجاب الجماهير.





وأضاف "العريان"، أنه من المقرر بدأ التصوير في نهاية هذا العام بسبب الوضع الحالي للبلد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات من قَبل الحكومة واتباع قرارات الدولة.



من ناحية أخرى التقى المخرج طارق العريان مع النجم همرو يوسف في فيلم "ولاد رزق" بجانب أحمد عز، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني.



الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



يستعد المخرج طارق العريان، في تحضير فيلمه الجديد الذي يقوم بـ بطولته الفنان عمرو يوسف وتأليف تامر إبراهيم، وتم عقد اجتماع استثنائي أون لاين التزاما بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للتحضير لـ تفاصيل الفيلم والقصة التي تدور حولها واختيار فريق العمل المشاركين بجانب عمرو يوسف، وتحديد موعد انطلاق التصوير.