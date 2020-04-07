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بن عروس تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يصل إلى 57 حالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2020، عن ثبوت إصابة 3 حالات جديدة بفيروس « كورونا » المستجد، وذلك طبقا لآخر عملية تحيين لعدد الإصابات بالجهة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 57 حالة.

وبحسب ما أفاد به فتحي اللطيف مدير الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة ببن عروس، فإن الإصابات الجديدة المسجلة هي حالات أفقية محلية للعدوى من المحيط القريب للإصابات السابقة، حيث سُجّلت حالتا عدوى مباشرة في عائلة المتوفى من مدينة الزهراء، وكذلك في عائلة أحد المصابين بالمروج 3.

وتتوّزع الإصابات المسجّلة في ولاية بن عروس جغرافيا على 19 إصابة بمدينة الزهراء، و10 إصابات بمدينة رادس، و8 اصابات بالمدينة الجديدة، و6 بحمام الشط، و5 ببومهل، و4 إصابات بالمروج، وإصابتين إثنتين بكل من مقرين و فوشانة، و إصابة واحدة بمدينة بحمام الأنف.

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