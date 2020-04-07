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الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:13 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجآة من العيار الثقيل، بشأن طلب جديد من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للموافقة على العودة مرة أخري لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل أحد الصحفيين الفرنسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن نيمار لا يريد أن يتواجد الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة، حيث لا يرغب البرازيلي في مزاملته.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في وقتٍ سابق، بأن إدارة الفريق الكتالوني تُريد أن يدخل جريزمان في ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البلوجرانا مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الشبكة أن برشلونة قدر سعر جريزمان بـ100 مليون يورو لإدخاله كجزء من إتمام صفقة نيمار الذى قدر النادى الكتالونى قيمته الماليةبـ150 مليون يورو.

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