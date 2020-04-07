هيثم شاكر يروج لمسلسله الرمضاني "حب عمري"

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نشر الفنان هيثم شاكر، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".



وتضمن الفيديو صور متحركة للمسلسل وعلق عليها قائلا: "حب عمري رمضان 2020".



لاق الفيديو إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات "مبسوط يا هيثم إني هشوفك في رمضان موفق حبيبي وان شاء الله يكون المسلسل أحلي مسلسلات رمضان ألف مبروك يا غالي".



يشار أن مسلسل "حب عمري"، من تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر، منة فضالي، أحمد كرارة، سهر الصايغ، أماني كمال، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.



وفي سياق آخر، طرح هيثم شاكر مؤخرًا كليب "يا حبيبة" بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية منذ انطلاقها في ألبوم معرفة قديمة،والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير الأغنية فى اليونان مع المخرج اليونانى العالمى يانيس ديموليتس.



