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مصطفى فهمي يودع صديقه منصور الجمال بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:13 م
منصور الجمال
منصور الجمال
رحل رجل الأعمال منصور الجمال عن عالمنا أمس الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أكد أحد أصحابه.

وفاة منصور الجمال

ونشر ابن منصور الجمال منشور له عبر "فيس بوك" يؤكد رحيل والده رجل الأعمال الكبير، وزوج الفنانة ليلى علوي السابق، دون أن يفصح عن سبب الوفاة.

روح منصور الجمال

ونعى نجوم الفن والمشاهير ورجال الأعمال الراحل منصور الجمال مؤكدين على أنه كان يتمتع بروحًا نقية، وكان خدومًا إلى جانب ابتسامته التي لا تفارقه، وشخصيته الطيبة.

فهمي يودع منصور الجمال

وودع الفنان الكبير مصطفى فهمي صديق عمره، ورفيق دربه رجل الأعمال منصور الجمال بكلمات مؤثرة تدل على قدر حب النجم الكبير للراحل، الذي ظهر معه في غالبية المناسبات.

رحيل منصور الجمال

ونشر مصطفى فهمي مجموعة من الصور التي تجمعه بصديقه الراحل منصور الجمال قال فيها: "رحل إلى جوار ربه اللطيف الحليم الرؤوف الكريم الرحمن الرحيم..صديقي وأخي وحبيب العمر العزيز عليّ منصور الجمال".

مصطفى فهمي و منصور الجمال

وتابع فهمي: "وداعاً يا صديقي - منصور الجمال - ..وداعاً يا صانع الفرح.. أحدّث نفسي مع من سأسترسل في الضحك بعد الآن..مع من سأُقهقه ضحكاً.. مع من سأتشارك مناسباتنا السعيدة وأعيادنا ولحظاتنا اليومية.. سأشتاق إليك كثيراً يا رفيق الأيام يا صديقي وأخي.. سأفتقدك يا منصور..الله يرحمك والجنة تكون نصيبك..الفاتحة لروحك الحلوة يا حبيبي يا منصور".

ارتباط منصور الجمال وفهمي

وجمعت علاقة صداقة قوية بين النجم مصطفى فهمي والراحل منصور الجمال وهو ما بدى واضحًا من خلال الظهور الدائم للصديقين معا، في كافة المناسبات والاحتفالات العائلية، والرحلات والصور الشخصية ليرحل عن عالمنا، وسط دموع وآلام أحبابه.

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