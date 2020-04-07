Advertisements

الإمارات تعلن تشكيل لجنة لتنظيم "التطوع" لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات. 

وتهدف اللجنة، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

ويأتي تشكيلها في ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من الفيروس، وفي إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع وتنسيق العمل فيما بينهم.


وستقوم اللجنة بالإشراف على عمل جميع الجهات التطوعية على مستوى الإمارات خلال الأزمات، وتفعيل منصة "متطوعين. إمارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كنائب للرئيس، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة لجنة كورونا تطوع الإمارات

أخبار تهمك

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ ساعة و 12 دقيقة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صدام جديد بين فرجاني ساسي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

العرض الكبير.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل ضم "ساحر" يوفنتوس

منذ ساعة و 22 دقيقة

كاكا يكشف عن أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة

منذ 36 دقيقة

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تنمية المجتمع الإماراتي: العلاج بالغوص سيحقق نقلة ملحوظه في تأهيل أصحاب الهمم

"برنامج الشيخة فاطمة للتطوع" يدشن أول مستشفى ميداني لعلاج المسنين محليًا وعالميًا

الشيخ خليفة بن زايد.. القائد الأكثر تأثيرا في العالم (بروفايل)

عبدالله بن زايد وزير الخارجية يقود مسيرة التسامح بحديقة أم الإمارات في أبوظبي

رئيس الوزراء يشارك باحتفالية 'زايد في قلوب المصريين'

محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:13 م

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

06:01 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

04:46 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر