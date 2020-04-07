تفاصيل حملات إزالة مخالفات ورفع 185 طن قمامة وفض سوق بالمنصورة



وأعلنت رئيسة مركز المنصورة، متابعة أعمال رفع تجمعات القمامة من منطقة مساكن سندوب وتم رفع 6طن قمامة، ومتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة من طريق سندوب أجا وتم رفع 3 طن.





كما تم رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد وحى الجامعة ومحيط سور جامعة المنصورة وتم رفع 5طن قمامة كما تم نقل القمامة الى منطقة تجميع القمامة،و تم رفع المخلقات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز وتم رفع 185طن قمامة ونقلهم إلى منطقة تجميع القمامة.



وكذلك رفع كفاءة كشافات الإنارة وتغيير الكشافات التالفة وصيانة أعمدة الإنارة وخلايا الإنارة بالطريق الدائري وكوبرى منية سندوب العلوى.



وقام مسئولي البساتين، بمتابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمحيط سور جامعة المنصورة أمام بوابة توشكا،و متابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق أسفل كوبرى سندوب العلوى أمام عزبة الحلواني.



كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بكوبرى منية سندوب العلوى وكوبرى سندوب العلوى،ومتابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بكوبرى سندوب العلوى.



وقامت الحملات بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بطريق سندوب اجا والطريق الدائري وطريق سندوب السنبلاوين وطريق سندوب طناح وطريق المنصورة دمياط الشرقي وكوبرى سندوب العلوى واسفل كوبرى سندوب العلوى أمام مستشفى المنصورة العسكري.



وفي مجال الإزالات والبناء المخالف تم متابعه تراخيص البناء بالقرى التابعة لرئاسة المركز وحوض الزعفران وحوض بن زيد وحوض البشطمير والمدينة المنورة، ومتابعة أعمال المعاينات التخطيطية بحوض الزعفران وحوض بن زيد وحوض البشطمير والمدينة المنورة والقرى التابعة لرئاسة المركز،وتم ازالة سقف وأعمدة الدور الثامن علوى بشارع الشاعر بحوض الزعفران لتجاوز قيود الارتفاع.



وقامت الحملة بإيقاف أعمال بناء ومصادرة مواد البناء بحوض بن زيد للتعدى على الشارع العام،ومتابعة حالة الاشغالات بطريق سندوب اجا.



وتم تحرير 4 محضر للمخالفين وتم فحص شكوتين، والمرور اليومى على محطات المياه، المرور اليومى على الأسواق والمخابز والتشديد على المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات،والمرور اليومى على الحملة الميكانيكية برئاسة المركز ومتابعة خروج المعدات للعمل، والمرور على الوحدة المحلية بكوم الدربى لمتابعة سير العمل بها.

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية حملات تطهير وتعقيم مكثفة، تفعيلًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار تطهير الأماكن العامة والشوارع بالقرى التابعة لرئاسة المركز، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم والمحلات من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بحى الجامعة وحوض الزعفران والقرى التابعة لرئاسة المركز.وكثفت الحملات أعمالها لفض الأسواق بالقرىكما شارك مركز المنصورة حى غرب المنصورة فى أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة، وكنس ميدان سندوب وأسفل كوبرى سندوب العلوى أمام مستشفى المنصورة العسكري بالمكنسة الخاصة برئاسة المركز.