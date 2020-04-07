محافظ قنا يكرم عامل نظافة لإخلاصه في العمل

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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سعودي محمد بكري، الذي يعمل بقطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.



أوضح محافظ قنا أنه أثناء تجوله بأحد شوارع مدينة قنا يوم الجمعة الماضي لاحظ قيام العامل سعودى محمد بكري بأعمال النظافة بالشوارع وبكل حماس واخلاص وفي يوم راحته الاسبوعية من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأماكن العامة.



وقدم المحافظ مكافاة مالية للعامل معربًا عن شكره وتقديره، مشيرًا إلى أنه مثالا يحتذي به بين العاملين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



فيما قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماع لمتابعة اعمال اللجنة المختصة باستلام الطرق الاقليمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عبد النظير مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور فرج خضاري استاذ كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي.



وشدد محافظ قنا على اعضاء اللجنة بضرورة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مؤكدا أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.



والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة فنية بقرار محافظ قنا رقم 31 لسنة 2019 برئاسة الدكتور فرج خضاري معله بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة ومهندس من الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس من مديرية الطرق والنقل بقنا ومهندس من ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة لاستلام الطرق الاقليمية بنطاق المحافظة.



وفي سياق آخر لقي 3 مواطنين مصرعهم، منذ قليل، وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد علي السيد عبد الرازق، 36 عاما، ومنى احمد محمود، 55 عاما، ورحاب حسين سيد، 24 عاما، وإصابة احمد مهلل أحمد، 30 عاما، وحمادة رضوان شربيني، 32 عاما، وعبد الله رجب محمد، 20 عاما، ورجب محمد الصاوي، 60 عاما، وعمرنا حسن علي، 28 عاما، وأحمد محمد احمد حسين، 30 عاما، وحسن ياسين حسين، 37 عاما.



وأوضحت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم احمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، عن تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أبوتشت، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 آخرين.



تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

