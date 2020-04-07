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كيفية الدخول على المكتبة الرقمية study.ekb.eg برابط مباشر وسريع شغال ومعرفة متطلبت البحث العلمي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
المكتبة الرقمية study.ekb.eg.. اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منها إلغاء امتحانات النقل واستبدالها بمشروع بحث علمي يقدم على الإنترن، ليظي البحث من قبل الطلبة وطالبات سنوات مراحل النقل بالتحديد، المنصة التي تعتبر بديلة للامتحانات التقليدية.

ما تحويه المكتبة الرقمية study.ekb.eg 

واستبدلت الوزارة الامتحانات النهائية بشكلها التقليدي، إلى أبحاث تقدم على المكتبة الرقمية study.ekb.eg ويمكن للطلاب الدخول عليها وجمع كل ما يريدون معرفته قبل عمل البحث وتقديمه للاعتماد، إلى جانب إجراء عمليات تجريبية، أثبتت نجاح التجربة.

زيادة البحث عن المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، على أن جميع الطلاب سينجحون، وأنه لن يوجد راسب واحد، مبديًا سعي الوزارة لتخفيف العبئ عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم في ظل هذا الظرف الصعب، كل ما عليهم فقط الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg وإجراءا البحث العلمي المطلوب وفق الضوابط المحددة.

كيفية الدخول والتسجيل على المكتبة الرقمية study.ekb.eg

1- البحث عبر جوجل أو أي محرك بحثي على المكتبة الرقمية أو بالضغط "هنا".

2-  وإعداد البحث، باستخدام الكمبيوتر أو الموبايل أو التابلت.

محتوى المكتبة الرقمية study.ekb.eg

وتضم المكتبة الرقمية study.ekb.eg مجموعة كبيرة من المناهج والمحتوى الذي يهم كافة الطلبة بمراحل تعليمهم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وهي مصدر رئيسي لإعداد البحث المطلوب الذي يعد بديلًا لاختبارات نهاية العام، وهو حل أمثل لتفادي انتشار فيروس "كورونا" وحماية الطلبة.

الوزارة  توضح خطوات التسجيل على المكتبة الرقمية study.ekb.eg

نشرت وزارة التربية والتعليم فيديو وشرح توضيحي للطلاب يستعرض كيفية الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg والتعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.

 المكتبة الرقمية study.ekb.eg والغير قادرين على سجيل الدخول

طالبت الوزارة الغير قادرين على الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg بضرورة الاطلاع على الكتب المدرسية أو الخارجية، ومعرفة ما فيها من أجل إعداد البحث العلمي، إذا لم يتمكن الطالب بالدخول والبحث عبر المنصة، لعمل البحث المطلوب والوزارة ستتولى ذلك.


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