كاكا يكشف عن أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة





اختار الأسطورة البرازيلية ريكاردو كاكا ، نجم فرييق ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي السابق، عن التشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم.





واختار كاكا فريقاً مكون من 11 لاعب هم الأفضل بالنسبة للبرازيلي كاكا عبر تاريخ كرة القدم.





وفضل كاكا كريستيانو رونالدو على حساب منافسه الدائم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خط الهجوم بينما تواجد زيدان وإنييستا وبيرلو في خط الوسط.





وجاءت تشكيلة كاكا كالتالي:

ديدا في حراسة المرمى، وفي الدفاع روبرتو كارلوس ونيستا ومالديني وكافو، وفي الوسط بيرلو وانيستا وزيدان، وفي الهجوم رونالدو الظاهرة وكريستيانو ورونالدينيو.



