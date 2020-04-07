وزيرة الصناعة: تأجيل الأقساط المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون غرامات



ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد أبناءنا أبدا".



وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.



وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز، مضيفًا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.



ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.



وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.



ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تأجيل الأقساط المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون غرامات تأخير لمدة 3 شهور بشكل مبدئي، وضحا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى 6 أشهر عند الحاجه.وقالت "الجامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد "، مساء الثلاثاء إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم أصحاب المشروعات سواء مصانع أو خدمات أو مقاولات حرصا على العمالة المصرية، موضحًا أن الدولة حريصة على أن كل صاحب منشأة أو شركة أو مصنع يكون حريص على العمالة الخاصة به.وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على حل مشكلات أصحاب المشروعات، وأهمهما توفير السيولة اللازمة لتغطية المصروفات الإدارية فضلًا عن رواتب العاملين، متابعة: " تم الاتفاق على إعداد برنامج قرض لمدة عام الحد الأقصى للقرض مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصناعية بينما الحد الأقصى للمشروعات الخدمية 300 ألف جنيه، وأغراض التمويل أن يكون الغرض الأساسي مصروفات التشغيل الأساسية اللازمة لاستمرار النشاط مثل الأجور والكهرباء وغيرها، وستكون هناك فترة سماح 3 أشهر".ونوهت إلى أن هناك تعليمات بالانتهاء من دراسة طلبات القروض بحد أقصى 3 أيام، مشير إلى انه تلقيت أكثر من 1000 طلب من مصانع طلبت العمل بوردية أخرى.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.