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وزيرة الصناعة تزف بشرى سارة للمصدرين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:39 م
نيفين جامع
نيفين جامع
داليا الحسين
قالت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنها تلقت أكثر من 1000 طلب من مصانع طلبت العمل بوردية أخرى منذ بداية الحظر  أبرزهم  قطاعات الأدوية والأغذية.

وأضافت "الجامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد "، مساء الثلاثاء أن هناك تصريحات لشاحنات البضائع بالسير خلال ساعات الحظر، موجهة حديثها لأصحاب الشاحنات قائلة: "أى شاحنة تتحرك يجب أن يكون لديها فواتير".

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم المصدرين لمواجهة أثار أزمة كورونا، موضحا أن المصدرين سيحصلون على مستحقاتهم من الحكومة بمعنى "هنصرف لكل من له مستحقات لا تزيد عن 5 مليون جنيه".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

ولفت الرئيس السيسي إلى حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.

ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين. 

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.
ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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