كارتيرون يحسم موقفه من عودة أحمد رفعت





تحفظ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، على عودة أحمد رفعت لاعب الفريق الأبيض المعار غلى ىالاتحاد السكندري.





ويري كارتيرون أن الوقت مازال مبكرًا وأنه يمتلك أكثر من نجم مميز في المكان الذي يلعب فيه رفعت.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة الاتحاد السكندري ترغب في الحصول على خدمات أحمد رفعت بشكل نهائي إلا أن مسبئولي الزمالك لم يحسموا قرارهم بعد.





ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في المباراة المقرر لها في مطلع شهر مايو المقبل وذلك ضمن مباريات الذهاب في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ظل عدم تأجيله حتى الآن.