عايز اتجوز.. ننشر اعترافات ديلر الشادو في العجوزة

"مكسبها سريع"، بهذه الكلمات أدلى عاطل في عقده الثاني من العمر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لاتجاره في مخدر الشادو.





وأكد العاطل، أنه كان يمر بضائقة مالية، لذلك لجأ لتلك التجارة، مضيفا أنه كان يريد أن يتزوج والزواج يحتاج لمصاريف باهظة، فخطط لترويج مخدر الشادو، على عملائه بالمنطقة.





وأفادت التحقيقات، أن المتهم كانت تلك المرة الأولى في الاتجار، وعندما وجد مكسبها سريع استمر بها، حتى وقع في قبضة رجال المباحث، وعثر بحوزته على ٥ أكياس من مخدر الشادو، ومبلغ ٣٠٠ جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.





فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، وطلبت التحريات حول نشاط المتهم.





وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته ٥ أكياس من مخدر الشادو، هاتف محمول، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته لفافات من مخدر الشادو.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









وفي سياق آخر، اتجه لتجاره المخدرات وكانت طريقا للهلاك وخسارة وظيفته برتبه رائد، فسقط الضابط المفصول عمرو علي، وصديقه "وليد" الذي يحمل كارنيه مزور بصفة "مستشار" في قبضه الأمن بعد ضبطهم لحيازتهم مخدرات بالصف.





وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.





بداية الواقعة، ووردت معلومات سرية لأحد ضباط مباحث مركز شرطة الصف، عن قيام ضابط شرطة مفصول بشراء المواد المخدرة من تاجر مخدرات بنطاق المركز، وعلى إثر ذلك تم الاستعانة بأحد المصادر السرية حتى تم التوصل إلى ميعاد تسليم البضاعة.





وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لضبطهما تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض على الضابط المفصول وتبين أنه يدعى عمرو علي، وصديقه "وليد" يحمل كارنيه بصفته مستشار "مزور"، وتاجر المخدرات.





وعثر بحوزتهما على "مخدرات ومبلغ مالي وهواتف محمول وسلاح الظابط المفصول"، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.





وكان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على ضابط شرطة مفصول و2 آخرين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة ومبالغ مالية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لأحد ضباط مباحث مركز شرطة الصف مفادها قيام ضابط شرطة مفصول برتبة رائد بشراء المواد المخدرة من تاجر مخدرات بنطاق المركز.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت القوات مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة.









وتمكنت القوات من القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على كمية من المخدرات، مبلغ مالي وسلاح ناري وذخيرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على المضبوطات، وتمكنت من اقتيادهم إلى ديوان المركز وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



