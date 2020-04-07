شرط بيراميدز للموافقة على انتقال نجم الفريق للزمالك

وضع مسئولو نادي بيراميدز، شرطا للموافقة على رحيل نجم الفريق أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلبت إدارة بيراميدز التعاقد مع أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر الزمالك المعار لسموحة من أجل الموافقة على انتقال أحمد أيمن منصور إلى صفوف الأبيض.

ويحظى أبو الفتوح بثقة الجهاز الفني لنادي بيراميدز وهو الخيار الأول لتعويض رحيل أحمد أيمن منصور لصفوف الزمالك.

ولاتمانع إدارة بيراميدز في رحيل أحمد أيمن منصور إلى الزمالك لكن مع الحصول على خدمات أحمد أبو الفتوح.

ويهتم نادي الزمالك بقوة بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع والجبهة اليسرى لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.