السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجه البحري غدًا

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.





وأعلنت النقل، فى بيان صحفي اليوم، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستقوم بتشغيل (قطارين) ما بين القاهرة منوف كفر الزيات والعكس وتشغيل (قطار) ما بين القاهرة منوف طنطا وتشغيل (قطارين) ما بين منوف طنطا والعكس لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجه البحري.





جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل (٤٩) قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة حيث تم تشغيل عدد (٢٨) قطار يوم ٣٠ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٣١ مارس، وعدد (٢) قطار يوم ٢ ابريل، وعدد (٦) قطارات يوم ٤ ابريل، وعدد (٤) قطارات يوم ٥ ابريل، وعدد (٢) قطار يوم ٦ ابريل، وعدد (٥) قطارات يوم ٧ ابريل ٢٠٢٠.





من جانبه بحث وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا سفاجا أبو طرطور، حيث يهدف مشروع إعادة إحياء وتطوير هذا الخط لخدمة مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات.





واوضح الوزير انه جاري الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل والية انشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.





وأكد وزير النقل إنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة حيث يتضمن المشروع انشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي





جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنويًا ويتم زيادتها الي 6 ملايين طن سنويًا، كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع بالكم 510 بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من والي القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل.





المشروع سيربط ميناء سفاحا بمحافظات الصعيد عبر شبكة السكة الحديد، وسيساهم فى زيادة قدرات قطاع البضائع السكة الحديد وزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد، كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع، الهدف من إنشاء هذه المحطة توفير أكثر من وسيلة لنقل البضائع لنقل البضائع، المشروع يتضمن مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا.





جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة وافكو.







