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جوارديولا يُهدد أحلام برشلونة وريال مدريد في الصفقة الذهبية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:48 م
جوارديولا
جوارديولا
أحمد عصام
دخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب جوارديولا في التعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس في الصيف، وذلك تحسبا لرحيل ليروى ساني إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت’’، فإن برشلونة وريال مدريد قد تفاوضا مع البرازيلي خلال الفترة الماضية لمعرفة رغبته في الانتقال إلى أحدهما في بداية الموسم الجديد.

ويعد دوجلاس كوستا هدفا لبعض الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف، خاصة بعد عدم اعتماد ماوريسيو ساري مدرب الفريق عليه بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

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