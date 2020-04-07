اللواء سمير فرج: القوات المسلحة تضم أفضل مركز إدارة أزمات في المنطقة



ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".



وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.



وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عامًا حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.



ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.



وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.



ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



علق اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تداعيات فيروس كورونا قائلًا: إن كلمة الرئيس السيسي رسالة بأن إمكانيات القوات المسلحة مسخرة لخدمة الشعب المصري في حربه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، بالإضافة أنها رسالة اطمئنان للشعب بشأن مما يحدث، مشيرا إلى أن العالم أجمع في حالة قلق بسبب فيروس "كورونا".وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك رسالة أخرى وهي أن القوات المسلحة السند والجيش يحافظ على استعداده القتالي لمواجهة الإرهاب بالتزامن مع مكافحة كورونا، متابعا: "القوات المسلحة حريصة على الحفاظ على جيشها من فيروس كورونا".وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن الجيش يضم أفضل مركز إدارة أزمات في منطقة الشرق الأوسط منذ 20 عاما، لافتا إلى أن القوات المسلحة لديها مستشفيات تضم 4 آلاف سرير وغرفة رعاية، ورفع استعداد 45 مستشفى منهم 22 مخصصة للعزل، كما خصص 1000 سيارة إسعاف لمكافحة كورونا.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.