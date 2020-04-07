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إيطاليا تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 17127

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
وكالات
ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 17127، بعد وفاة 604 خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضح مصدر مسؤول، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد ارتفع خلال الفترة نفسها من 132547 إلى 135586 حالة.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بأعلى عدد من الوفيات بسبب الفيروس المميت في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت 15889 حالة وفاة بسبب كورونا.

ويلي إيطاليا في الترتيب من حيث عدد الوفيات في أوروبا، إسبانيا بـ13055 حالة وفاة ثم فرنسا بـ8078 حالة وفاة وبريطانيا بـ4934 حالة وفاة.

وعلى الرغم من وجود ثالث أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في أوروبا، بلغ عدد القتلى المنخفض نسبيا في البلاد بتسجيل 1434 حالة وفاة.

وقدرت جامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة عدد المصابين في ألمانيا بأكثر من 100 ألف حالة.

وكشفت وزارة الصحة الإسبانية أنه رغم ذلك فإن إسبانيا شهدت، اليوم الإثنين، مزيدا من التباطؤ في حالات الإصابات الجديدة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل أقل من 4300 إصابة، وهو أقل عدد منذ 22 مارس، وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في إسبانيا إلى نحو 135 ألف حالة إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا، الإثنين، 637 حالة وفاة، وهو أدنى مستوى منذ 24 مارس الماضي.

وخلال اليوم الأخير، خرج أكثر من 2300 شخص من المستشفى بعد شفائهم من المرض، وفقا للأرقام الرسمية.

وشفي أكثر من 40 ألف شخص الآن، ومع ذلك لا تزال إسبانيا واحدة من أسوأ البلدان تضررا.

وقرر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السبت، تمديد إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إغلاق صارم، حتى 26 أبريل/نيسان الجاري، ومن المقرر أن يوافق البرلمان على تلك الخطوة الخميس المقبل.

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