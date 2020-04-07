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عبر "الفجر الفني".. كريم عبدالعزيز يوجه رساله ليحيى الفخراني في عيد ميلاده

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن مدى حبه وتقديره للفنان يحيى الفخراني، الذي يحل اليوم ذكري ميلاده .

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" تمنى له السعادة والخير في الحياة و قال:" كل سنة وأنت طيب يادكتور يحيى، سنة جديدة سعيدة عليك".

ثم أضاف حديثه قائلاً:" أتمنى أن تحمل هذه السنة الجديدة لك معها كل الصحة والنجاح والتألق أنت والأسرة الجميلة إن شاء الله".

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة من الدراما والسينما والمسرح، وأتقن أدواره بإحترافيه شديدة، وترك علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أبرز هذه الأعمال "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره"، "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام"، "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، "الملك لير" و"مبروك وبلبل"، "ليالي الحلمية".

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