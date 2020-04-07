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عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:56 م
كهربا
كهربا
محمد الصو
نشر محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الاهلي، رسالة للجماهير في ظل وباء فيروس كورونا القاتل.

وطلب كهربا من متابعيه عبر الاستوري الخاص به على انستجرام، أن يسامحه كل من تعامل معه، وأن ندعو برفع البلاء والوباء.

وقال كهربا في رسالته: "أحبتي أنا اليوم أعتذر منك والتمس من قلوبكم الطيبة برآة الذمة قبل انقضاء الأجل، أو قبل أن ترفع الملائكة صحيفة أعمالي قبل منتصف شعبان استحي أن أقول عفوت عنكم، لأني ما وجدت منكم إلا الخير والمحبة".

وأضاف: "بل أقول عفا الله عني وعنكم، واذكروني في صالح دعائكم".

وتابع: "أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يخرجنا من هذه المحنة بأعظم منحه".

وأكمل: " وأسأل أحبتي وكل من كان له سابق تعامل معي ولو مجرد موقف واحد أن يعفو عني، إن أخطأت في حقه أو ظلمته بقول أو عمل".

واختتم: "بارك الله فيكم جميعًا وتقبل منكم صالح الأعمال، ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل".

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