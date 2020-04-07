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البورصات الأوروبية ترتفع مع تباطؤ معدل الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:59 م
مؤشر كاك
مؤشر كاك

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع  تباطؤ معدل الإصابة بفيروس كورونا داخل منطقة اليورو.

وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 6.2 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق جميع القطاعات في النطاق الأخضر.

ووصل عدد الإصابات بالكورونا في إسبانيا إلى 140 ألف مصاب وإيطاليا 132 ألف حالة وألمانيا 104 ألف حالة، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، لكن وتيرة الإبلاغ عن حالات جديدة آخذة في التراجع.

ونقل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته  بفيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يتولى وزير الخارجية "دومينيك راب" مهام رئيس الوزراء مؤقتًا أثناء فترة تواجد جونسون في المستشفى.

وبحسب البيانات الاقتصادية، شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا نمواً في شهر فبراير/شباط بعكس توقعات هبوطه، فيما استقرت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 326.6 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.2 بالمائة ليسجل 5704.4 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 4438.2 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى 10356.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى مستوى  1.0894 دولار.

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