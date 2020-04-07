أول حب وفرحة.. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

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احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، معبر لها عن حبه الشديد.



ونشر محمد إمام، صورة له في الطفولة بجانب والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق إمام على صورة قائلا: "امي اول حب اول فرحة اول امان أول تشجيع امي هي أول كل حاجة والسبب في اي حاجة حلوة هي الحياة نفسها".



وأضاف "كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها، عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فاكلمتني قالتلي أنا عايزة اشكرهم كلهم جدا".



واختتم محمد إمام رسالته ل والدته قائلاً" فاقلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على حاجة يلا بقا دلعوها".



وفي سياق منفصل اخر اعمال محمد إمام، مسلسل" هوجان "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019 وحقق نجاح كبير.