Advertisements

أول حب وفرحة.. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:36 م
محمد امام ووالدته
محمد امام ووالدته
أماني سلام
احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، معبر لها عن حبه الشديد.

ونشر محمد إمام، صورة له في الطفولة بجانب والدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق إمام على صورة قائلا: "امي اول حب اول فرحة اول امان أول تشجيع امي هي أول كل حاجة والسبب في اي حاجة حلوة هي الحياة نفسها".

وأضاف "كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها، عيد ميلادها كان امبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فاكلمتني قالتلي أنا عايزة اشكرهم كلهم جدا".

واختتم محمد إمام رسالته ل والدته قائلاً" فاقلت فرصة اقولها انا اللي بشكرها على حاجة يلا بقا دلعوها".

وفي سياق منفصل اخر اعمال محمد إمام، مسلسل" هوجان "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019 وحقق نجاح كبير.

أخبار تهمك

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعة الا ربع

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

07:40 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر