نهال عنبر تكشف لـ"الفجر الفني": عن ألذ موقف بينها وبين يحيى الفخراني

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أعربت الفنانة نهال عنبر عن حبها الشديد للفنان يحيى الفخراني، الذي تحل اليوم ذكري ميلاده، حيث إنه من مواليد شهر أبريل.





وكشفت نهال عنبر لـ "الفجر الفني" عن ألذ موقف حدث بينها وبين يحيى الفخراني، حيث قالت"ليا مواقف كثيرة مع يحيى الفخراني وعملنا أعمال جميلة مع بعض وسعدت بها جدا، يمكن من ألذ المواقف اللي حصلت بيني وبين يحيي في العمل، لما كنا بنعمل مشهد في مسلسل "يتربي في عزو"، وأنا كنت بزعقلك، بس والله بعدها كنت بزعل جداً عشان أنا بحبه أوي".





واختتمت حديثها بتهنئة ليحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده قائلة "كل سنة وأنت طيب يايحيي، وعقبال مليون سنة ويارب دايما في هنا وسعادة وصحة، ووسط أسرتك الحلوة الجميلة، ربنا يخليك لينا ودايما منور حياتنا".



جدير بالذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".