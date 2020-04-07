تعليق أحمد موسى على ارتداء الرئيس وجميع قادة الدولة الكمامات



وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.



ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية أبنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".



وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.



وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز، مضيفًا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.



ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.



وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.



ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



علق الإعلامي أحمد موسى على ارتداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع قادة الدولة الكمامات اليوم قائلًا إنه مشهد أول مره نراه وجميل ومحدش مدايق، والجميع ملتزم بإجراءات السلامة داخل القاعة للحفاظ على الصحة والوقاية من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى جميع الموجودين اليوم كانوا يتحدثون مع بعض ولكن من مسافات محددة، معلقًا: "معدش فيه الوشوشة.. كله بيتبع الإجراءات الاحترازية".وقال "موسى"، تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك تعقيم كامل داخل القاعة، كما يتم تعقيم الموجودين داخل القاعة، متابعا: "محدش بيلمس حد أو يعطيه حاجة.. حتى كباية الشاي معقمة".وأضاف أن هناك إجراءات احترازية مشددة خلال كلمة الرئيس السيسي ومتابعته لجهازية القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة، مردفا: "دموعي نزلت لما شوفت الاصطفاف وافتكرت أيامي في الجيش كنت ضابط احتياط وكانت خدمتي في المكان ده".