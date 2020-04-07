Advertisements

تعليق أحمد موسى على ارتداء الرئيس وجميع قادة الدولة الكمامات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى على ارتداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع قادة الدولة الكمامات اليوم قائلًا إنه مشهد أول مره نراه وجميل ومحدش مدايق، والجميع ملتزم بإجراءات السلامة داخل القاعة للحفاظ على الصحة والوقاية من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى جميع الموجودين اليوم كانوا يتحدثون مع بعض ولكن من مسافات محددة، معلقًا: "معدش فيه الوشوشة.. كله بيتبع الإجراءات الاحترازية".

وقال "موسى"، تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك تعقيم كامل داخل القاعة، كما يتم تعقيم الموجودين داخل القاعة، متابعا: "محدش بيلمس حد أو يعطيه حاجة.. حتى كباية الشاي معقمة".

وأضاف أن هناك إجراءات احترازية مشددة خلال كلمة الرئيس السيسي ومتابعته لجهازية القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة، مردفا: "دموعي نزلت لما شوفت الاصطفاف وافتكرت أيامي في الجيش كنت ضابط احتياط وكانت خدمتي في المكان ده".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية أبنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز، مضيفًا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.

ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين. 

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.

ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعة الا ربع

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ ساعة و نصف

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

07:40 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر