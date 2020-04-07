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عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:40 م
حسام عاشور
حسام عاشور
محمود الشيخ

ترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك عن توقيع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق الي نادي الزمالك لمدة موسمين.

 

وقالت مصادر داخل القلعة البيضاء أن اللاعب وقع اليوم علي عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة موسمين مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الأول و15 مليون في الموسم الثاني؛ واتفق النادي علي اللاعب في حق النادي في فسخ التعاقد بعد السنة الأولى دون دفع اي شروط جزائية او أي مبالغ من قيمة عقد الموسم الثاني.

 

وحسب ماجاء من داخل نادي الزمالك فأن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك هو من طلب ضم اللاعب لاقتناعه بمستواه الفني.

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