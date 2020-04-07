النقل: تداول أكثر من 308 طن بضائع بالموانئ المصرية أمس

أولًا ميناء الإسكندرية:



- بلغ إجمالي عدد سفن الوصول 19 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 19 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 36 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع الصادرة اكثر من 24 الف طن (بطاطس وبصل).

- بلغ اجمالي البضائع الواردة 83 الف طن (قمح ومواد بترولية).

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الصادرة 1257 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الواردة 797 وحدة مكافئة.

- استقبل الميناء دخول 4928 شاحنة.

- خرج من الميناء 4806 شاحنة.

- وصلت عدد القطارات العاملة بالميناء لعدد 2 قطار.



ثانيًا ميناء دمياط:



- بلغ إجمالي عدد سفن الوصول 11 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 10 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 26 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع الصادرة اكثر من 46 الف طن (مولاس ويوريا ورمل وفوسفات).

- بلغ اجمالي البضائع الواردة اكثر من 36 الف طن (خشب زان وقمح وذرة وخردة وابلاكاش وحديد).

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الصادرة 814 وحدة مكافئة (برتقال وفراولة وبطاطس وبامية وخضار مشكل وفاصوليا) الى الاردن والامارات وبريطانيا وهولندا وروسيا والمانيا.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الواردة 412 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد حاويات الترانزيت 657 حاوية.

- استقبل الميناء دخول 2027 شاحنة.

- خرج من الميناء 2054 شاحنة.

- وصلت عدد القطارات العاملة بالميناء لعدد 2 قطار.



ثالثا موانئ البحر الأحمر:



- بلغ اجمالي عدد سفن الوصول 4 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 3 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 8 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع 4017 طن بضائع عامة وخضروات وفواكة وموالح.

- استقبل الميناء دخول 166 شاحنة.

- خرج من الميناء 216 شاحنة.



رابعا ميناء غرب بورسعيد:



- بلغ اجمالي عدد سفن الوصول 2 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 2 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 6 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع الصادرة اكثر من 3150 طن ملح.

- بلغ اجمالي البضائع الواردة 800 طن.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الصادرة 498 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الواردة 270 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد حاويات الترانزيت 1314 حاوية.

- استقبل الميناء دخول 621 شاحنة.

- خرج من الميناء 621 شاحنة.

- وصلت عدد القطارات العاملة بالميناء لعدد 2 قطار.



خامسا ميناء شرق بورسعيد:



- بلغ اجمالي عدد سفن الوصول 3 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 3 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 4 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الصادرة 195 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الواردة 299 وحدة مكافئة.

- بلغ اجمالي عدد حاويات الترانزيت 12088 حاوية.

- استقبل الميناء دخول 331 شاحنة.

- خرج من الميناء 331 شاحنة.



سادسا ميناء الادبية:



- بلغ اجمالي عدد سفن الوصول 2 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 9 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع الواردة اكثر من 41 الف طن.

- استقبل الميناء دخول 991 شاحنة.

- خرج من الميناء 940 شاحنة.



سابعا ميناء السخنة:



- بلغ اجمالي عدد سفن الوصول 2 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد سفن السفر 1 سفينة.

- بلغ اجمالي عدد السفن العاملة (شحن وتفريغ) 4 سفينة.

- بلغ اجمالي البضائع الصادرة أكثر من 2170 طن.

- بلغ اجمالي البضائع الواردة اكثر من 65 الف طن.

- بلغ اجمالي عدد الحاويات الواردة 1057 وحدة مكافئة.

- استقبل الميناء دخول 674 شاحنة.

- خرج من الميناء 612 شاحنة.

- وصلت عدد القطارات العاملة بالميناء لعدد 1 قطار.

أعلنت وزارة النقل بيان حركة تشغيل الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت عدد السفن العاملة بجميع الموانئ المصرية 43 سفينة شحن وتفريغ، لتداول أكثر من 308 طن بضائع صادرة وواردة، حيث تم نقل أكثر من 151 ألف طن بضائع صادرة، وأكثر من 246 ألف طن بضائع واردة حيث شمل البيان التفصيلي للموانئ ما يلي: