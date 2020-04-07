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برشلونة يحسم مصير كوتينهو ويحدد سعره

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:44 م
كوتينيو
كوتينيو
أحمد عصام


حسم نادي برشلونة الإسباني مصير اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي. 

وأبلغ كيكي سيتين مدرب برشلونة إدارة الفريق بأن كوتينهو خارج حساباته في الموسم المقبل، وأعطى الضوء الأخضر لبيعه في الصيف. 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "سبورت"، إن برشلونة لن يبيع فيليب كوتينهو بأقل من 90 مليون يورو، أو سيدخل البرازيلي في صفقة تبادلية بالميركاتو.

وكان فريق برشلونة قد تعاقد مع كوتينهو في فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2018 مقابل 120 مليون يورو من نادي ليفربول الإنجليزي.

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