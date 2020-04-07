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رامي جمال يستعد لحفل "لايف" قريبا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:19 م
رامي جمال
رامي جمال
مي مرسي
يقوم عدد من المطربين باقامة حفل غنائي عن طريق "الأون لاين" بسبب أزمة كورونا ومنع الاختلاط،وتتلقى هذه الحفلات اعجابا كبيرا من الجمهور في ظل البقاء في المنزل لقضاء الوقت بشكل ممتع وكان أول من بدأ هذه الحملة الترفيهية فرقة "مسار اجباري".

وفي هذا السياق يستعد المطرب رامي جمال إلى تقديم حفل غنائي قريبا،حيث قام بمشاركة صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "جمال" تعليقا على الصور قائلا "وأنا قاعد بفكر في موضوع الحفلة اللايف اللي شكله قرب..عايزين تسمعو إيه"،وتفاعل الجمهور مع استطلاعه لرأيهم في الأغاني التي يريدو سماعها فقال احدهم "الألبوم الجديد بقا"، وقال آخر "كله غني كله وركز في القديم".

وكانت آخر أعمال المطرب رامي جمال طرحه كليب أغنية "سقف" والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة في أول ساعات طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع وميكساج توما وجيتار مصطفى اصلان.

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الكلمات المفتاحية

رامي جمال حفل غنائي لايف بسبب كورونا ازمه كورونا

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