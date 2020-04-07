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مبادرات إلكترونية نفذتها "الصحة" لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:48 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
زينب وهبه
تلعب مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيس بوك وتويتر دورًا هامًا جدًا في نشر وتفعيل الأخبار والصور والفيديوهات وغيرها مع سهولة الوصول إليها لقطاع عريض من الناس حول العالم لذا لجأت وزارة الصحة والسكان الفترة الماضية للتعاون مع الفيس بوك بهدف نشر معلومات صحيحة توعوية حول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومحاربة الشائعات واليوم تعاونت وزارة الصحة مع موقع التدوينات الصغيرة " تويتر" وتستعرض "الفجر" التفاصيل فيما يلي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء عن تعاون بين وزارة الصحة وموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بهدف إطلاق مباردة توعوية تقوم بتوفير معلومات صحية موثقة حول فيروس كورونا " كوفيد 19 " من خلال تفعيل هاشتاج #أسئلة _كوفيد19.

ومن جانبه أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للإستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_ كوفيد19، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع من خلال حسابها على موقع " تويتر".

- إنشاء حساب لوزارة الصحة على تويتر في نهاية يناير الماضي بهدف التواصل مع المواطنين حول خدمات الوزارة:

كما أوضح أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على موقع تويتر في شهر يناير الماضي بهدف إنشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتًا إلى أن قوانين موقع التدوينات الصغيرة " تويتر" تشتمل على إلزام الأشخاص بمحو التغريدات التي تتنافى مع توصيات السلطات والحكومات المسئولة عن الصحة بهدف تقليل إحتمالية تأثير شخص ما على الناس في أي شأن أو إتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالفيروس والتي قد تكون غير مقبولة ومخالفة للإرشادات الموصي بها.

- تويتر يقوم بإزالة تغريدات غير حقيقية حول كورونا أو تخالف سياسات المنصة:

وأضاف أن الموقع أيضًا يُلزم الأشخاص بإزالة أي تغريدات غير مستندة على حقائق علمية حول إنتقال الفيروس خلال فترة الحضانة، أو لا تستند لإرشادات السلطات الصحية بصفة عامة وغيرها من التغريدات التي تخرق سياسات المنصة.

- دعم وزارة الصحة والسكان في إتاحة مصادر موثوقة للمواطنين حول كورونا:

ومن جانبه أعرب جورج سلامة رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فخره وإشادته بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعمها في إتاحة مصادر موثوقة للمواطنين حول فيروس كورونا المستجد" كوفيد
19".

- إجراءات مبادرات " تويتر" التوعوية حول كورونا:

وأشار سلامة إلى أن تويتر اتخذ عددًا من الإجراءات لذلك حيث تم تفعيل بحث مخصص على الموقع لتوجيه الأشخاص في مصر لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالعربية لآخر أخبار ومستجدات فيروس كورونا من المصادر الأكثر صلة على تويتر.

وقد قدمت وزارة الصحة والسكان اليوم خالص الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من أفراد أو جهات من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني أو الخبرات وأشادت بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا خاصة في إطار تسخير الدولة لجميع إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة الراهنة.

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