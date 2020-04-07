قفزة غير مسبوقة بطلبات الإعفاء من ديون الرهن العقاري في أمريكا

كشفت نتائج مسح صادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري ونشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن طلبات الإعفاء لديون الرهن العقاري شهدت نمواً بنسبة 1270 بالمائة في الفترة بين الأسبوع المنتهي في 2 مارس وبين الأسبوع المنتهي في 16 مارس.





كما قفزت طلبات الإعفاء بنسبة 1896 بالمائة في الفترة بين الأسبوع المنتهي في 16 مارس الماضي وبين الأسبوع المنتهي في 30 مارس.





وتشمل هذه الأرقام بيانات حول 22.4 مليون قرض تمت خدمته حتى 1 أبريل/نيسان، بما يمثل حوالي 45 بالمائة من أول سوق لخدمة الرهن العقاري.





وبالنسبة للأسبوع من 23 حتى 29 مارس، بلغ عدد الطلبات 218.718 ألف طلب، لكن هذا الرقم قفز إلى 717.577 ألف طلب في الأسبوع التالي.





ووفقاً للمسح، فإن العدد الإجمالي لقروض التحمل نما من 0.25 بالمائة إلى 2.66 بالمائة في الفترة من 2 مارس وحتى 1 أبريل الجاري.





ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "قانون الرعاية" في 27 مارس الماضي، والذي يسعى للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19"، لكن الحكومة نفذت إجراءات تخفيف ديون الرهن العقاري قبل التوقيع على مشروع القانون.





ويسمح القانون لكافة المقترضين برهون عقارية مدعومة من الحكومة بتأخير حوالي 90 يوماً على الأقل من المدفوعات الشهرية وربما يمتد ذلك لنحو عام.