تشكيلة فريق الأحلام الذي باع مبادئ الأهلي من أجل المال والشهرة

أبلغ أحمد فتحي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه بالموسم، وطلب الرحيل نهاية الموسم الحالي، بعدما تلقي "الجوكر" عرضًا مغريًا للانتقال لصفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 16 مليون جنيه بالموسم الواحد، ليتنازل عن الجماهيرية التي حققها بالقلعة الحمراء بحثُا عن الأموال.





وأعاد قرار أحمد فتحي برفض تجديد عقده مع الأهلي ورحيله نهاية الموسم الحالي، مسلسل رحيل النجوم عن القلعة الحمراء بحثًا عن الأموال والشهرة أو تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، والذي تكرر مرات عديدة سابقة من الكثير من اللاعبين السابقين في نادي القرن الإفريقي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" تشكيلة أبرز اللاعبين الذين باعوا مبادئ الانتماء للأهلي من أجل المال والشهرة:-









1- عصام الحضري:





حارس مرمي منتخب مصر السابق وأحد أعظم الحراس في تاريخ الكرة المصرية، بعد سنوات عديدة قضاها داخل جدران النادي الأهلي محققا الكثير من البطولات والألقاب والأرقام القياسية، فاجئ إدارة النادي وجماهيره بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2008 مع الفراعنة، بالهروب سرًا إلي سويسرا لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مع فريق سيون السويسري مما تسبب في صدمة كبيرة للجماهير الحمراء.





2- هاني سعيد:





أحد نجوم الدفاع في تاريخ الكرة المصرية ولاعب الأهلي والزمالك السابق، قرر الرحيل بشكل مفاجئ عن القلعة الحمراء وعمره 16 عامًا بحثا عن الشهرة وتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، ورحل إلي إيطاليا دون علم إدارة الأهلي ومستغلا عدم توقيعه عقد احترافي مع النادي، ليخوض رحلة احترافية طويلة مع عدة أندية إيطالية أبرزها باري، ومسينا، وفيورنتينا، وبيروجيا، قبل العودة لمصر وتنقل بين عدد من الاندية قبل اعتزاله.





3- هاني رمزي:





بعد رحلة احترافية ناجحة قضاها نجم منتخب مصر السابق مع أندية نيوشاتل السويسري وفيردر بريمن الألماني في التسعينيات تلقي عرضًا من النادي الأهلي للعودة لصفوفه واستكمال مشواره الكروي مع الفريق، لكنه تمسك بالاستمرار في أوروبا واستكمال مسيرته الاحترافية بعدما أغرته أضواء الشهرة، وانتقل لصفوف كايزر سلاوترن الألماني لكنه تعرض عام 2003 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وترددت أنباء وقتها عن طلبه العودة للقلعة الحمراء لكن إدارة النادي رفضت وقتها.





4- إبراهيم سعيد:





مدافع منتخب مصر السابق رحل بشكل مفاجئ عن النادي الأهلي في نهاية شهر فبراير لعام 2001 وقبل مباراة القمة بين القطبين والذي انتهي بفوز الزمالك 3 /1، حيث سافر إلي بلجيكا برفقة أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض السابق، بعدما رفضت إدارة القلعة الحمراء زيادة راتبه، وحصل النادي على قرار من الفيفا بإيقافه 6 أشهر عاد بعدها للأهلي لكنه استمر في إثارة الأزمات والمشاكل رحل بعدها عن صفوف الفريق ولعب للإسماعيلي والزمالك قبل اعتزاله كرة القدم.





5- مجدي طلبة:





انضم لصفوف الأهلي عام 1995 بعد رحلة احترافية ناجحة في أوروبا، وحقق العديد من النجاحات والبطولات خلال 3 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء، ورفض عرضًا لتجديد عقده مع النادي لمدة موسم جديد وطلب زيادة المقابل المالي، ولكن إدارة الأهلي رفضت، ليقرر اللاعب الرحيل إلي الإسماعيلي ولعب معه موسم واحد قبل اعتزاله كرة القدم نهائيًا.





6- التوأم:





بعد أكثر من 22 عامًا قضاها التوأم حسام وإبراهيم حسن داخل النادي الأهلي حقق خلالها العديد من البطولات والانجازات الكبري، قرر الثنائي الرحيل عن صفوف الفريق عام 2000 والانتقال للغريم التقليدي الزمالك، وانتشرت الكثير من الروايات عن أسباب رحيلهما، وكانت الرواية الأكثر تداولًا هي رفض إدارة القلعة الحمراء التجديد لـ"إبراهيم" وتمسك شقيقه بالتجديد لهما سويًا مما دفعهما للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر.





7- أحمد فتحي:





ينضم "الجوكر" لقائمة اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي بحثا عن الأموال، حيث رفض اللاعب عرضا للتجديد للقلعة الحمراء لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه بالموسم الواحد، وفضل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عرضا ضخما من نادي بيراميدز لضمه لمدة 3 مواسم مقابل 16 مليون جنيه بالموسم.





8- عبد الله السعيد:





بعد مسيرة من النجاح والتألق رفقة النادي الأهلي، قرر عبد الله السعيد الركض خلف الأموال وفاجئ الجميع بتوقيعه سرًا عقود انتقاله للغريم التقليدي الزمالك، وبعد تدخل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تراجع اللاعب عن الرحيل، ولكن قررت إدارة القلعة الحمراء عرضه للبيع، حيث انتقل لصفوف الأهلي السعودي ولعب معه فترة قصيرة قبل عودته لمصر والانضمام لصفوف نادي بيراميدز.





9- أحمد حسن "كوكا":





هرب مهاجم منتخب مصر وأولميباكوس اليوناني الحالي من النادي الأهلي عام 2011، وكان هداف فريق الشباب بالقلعة الحمراء وقتها، وتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، لكنه لهث خلف حلم الشهرة والاحتراف واستغل عدم ارتباطه بعقد مع النادي وقرر السفر لخوض تجربة الاحتراف بالبرتغال بمساعدة إداري كبير عبر بوابة نادي ريو آفي، ولم يعود بعدها لمصر حتي وقتنا هذا.





10- سليماني كوليبالي:





انضم المهاجم الإيفواري لصفوف النادي الأهلي في يناير لعام 2017 وظهر بمستوي رائع رفقة الفريق الأحمر، واستمر مع الفريق 4 أشهر، قبل رحيله بشكل مفاجئ عن مصر ودون علم إدارة النادي، بدعوي تعرضه للاضطهاد داخل القلعة الحمراء.





وقدم الأهلي شكوي رسمية ضد اللاعب للإتحاد الدولي، وحصل على تعويض بقيمة مليون و400 ألف دولار، وانضم كوليبالي مؤخرا لصفوف نادي النجم الساحلي التونسي.



