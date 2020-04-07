"الفجر الفني" يكشف عن تفاصيل تحضير فادي أندراوس لأغنية مصرية جديدة

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يعكف الفنان فادي أندراوس خلال الفترة الحالية على التحضير لأغنية جديدة وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن فادي أندراوس يجهز لأغنية باللهجة المصرية وتنتمي للطابع الشعبي البوب، ويتعاون من خلالها مع شاعر وملحن مصري، ولم ينتهي من تسجيلها حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ولكن بعد انتهاء أزمة كورونا.



وكان فادي قد طرح أحدث أغانيه بعنوان "البنوكي ردولي مالي" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



ومن خلالها، وصف فادي أندراوس الوضع الصعب الذي يمر به العالم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصحي.



الأغنية من كلمات وألحان فادي أندراوس وتوزيع إيلي أندراوس أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج داني دندن، وهي تنتمي للفلكلور اللبناني والذي أعادنا فادي لهذا الفن الأصيل من جديد.



وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من الجمهور والذي رأى أنها فريدة من نوعها من حيث المضمون والموضوع الجريء البعيد عن الاغنيات العاطفية التي طغت على الاسواق الفنية في الفترة الاخيرة.



