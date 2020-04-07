أحمد موسى عن كلمة الرئيس السيسي: مصر جاهزة لكافة السيناريوهات



ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".



وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.



وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.



ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.



وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.



ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



قال الإعلامي أحمد موسى إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن الجيش المصري جاهز في كل الأوقات، ولجميع السيناريوهات التي قد تحدث بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه رسائل هامة للغاية اليوم بشأن العمالة المصرية والسياحة والصناعة والاستثمار والتجارة والقطاع الخاص والقطاع العام والشعب والمخالفين والتنظيمات الإرهابية.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نحافظ على الجيش ونحرص على عدم إرهاقه، متابعًا: "الحكومة تقوم بما عليها، وهناك دول عظمى معندهاش اللى عندنا".وأوضح أن القوات المسلحة قامت بأنشاء أعداد هائلة من المستشفيات علاوة على معامل تحليل وسيارات متنقلة، مردفا: " "التجهيزات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة تماثل مركبات أوروبا وأمريكا وهي مليئة بالسلع استراتيجية للمواطنين".ونوه إلى أنه يوجد معامل مركزية ومطهرات ومستشفيات متنقلة ورعاية مركزة متنقلة وهناك أقسام الأشعة المتميزة فضلًا عن 1000 بدلة معقمة وطبية و100 الف قناع في اليوم وهو جزء من العمل بالإضافة إلى 1000 سيارة إسعاف.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.