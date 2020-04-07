شقيق الملحن خالد عادل يكشف حقيقة تهرب تامر حسني من مصاريف علاجه

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أثار الملحن خالد عادل، الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما نشر مقطع فيديو له وهو يقول أن الفنان تامر حسني، تخلي عنه في أزمة مرضه الشديدة.







ورغم نشر خالد عادل، فيديو يقول أن تامر حسني خاين، إلي أن شقيقه حسام نفي كل تم نشر من خلال شقيقة لافتا إلى أنه ليس على واعي كامل.









وكتب حسام عادل منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "يا جماعة انا باعتذر عن الفيديو اللى اخويا الملحن خالد عادل، نزله من شوية على صفحته لان خالد اخويا عنده تسمم دموى حاد بسبب إلتهاب خلوى حاد برجله الشمال









وأضاف" والتسمم الدموى ده بتكون اعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الادراك والنطق والاستاذ تامر حسنى وأخيه الاستاذ حسام حسنى متابع معانا الموقف لحظة بلحظة".







وتابع "عشان يتم نقل اخويا الى الرعاية المركزة وبشكرهم جدااا جدااا على اهتمامهم بحالة اخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير وباعتذر جدااا على الفيديو اللى نزل من اخويا لان للاسف كنت سايب معاه الموبيل بتاعه وخرجت اكلم الدكتور لقيت الغيديو نزل وهوبيطلب من اصدقاؤه انهم يقفوا جنبه للاسف هو فى حالة لا وعى كامل ومفيش اى ادراك زهنى عنده".