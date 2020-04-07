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فرنسا تتجاوز حاجز الـ10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:55 م
ضحايا فيروس كورونا
ضحايا فيروس كورونا
ترجمة- دينا قدري
أعلن المدير العام للصحة الفرنسية، جيروم سالومون، أن الحصيلة الأخيرة لضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 10328 حالة وفاة منذ الأول من مارس، من بينها 3237 حالة في مرافق الإقامة للمسنين المعالين.

وأوضح سالومون أن "الزيادة المفرطة في معدل الوفيات تعاود الاستقرار"، وأن 82% من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 70 عامًا.

وتابع أنه تم تسجيل 607 حالات وفاة جديدة في المستشفيات خلال 24 ساعة، و305 حالة إصابة ليصل إجمالي الإصابات 30 ألف شخص. 

وتماثل 19337 شخصًا للشفاء منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم شفاؤهم دون دخول المستشفى.

ومن المفترض أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس خطابًا جديدًا للمواطنين، حيث سيقدم تقييمًا حول الحجر الصحي والجدول الزمني والوضع الصحي العام في فرنسا.

وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق إلى "الاتحاد" لشن حرب ضد وباء فيروس كورونا، وأطلق العملية العسكرية لدعم المواطنين وتعهد بوضع خطة استثمارية ضخمة للمستشفيات ومكافآت استثنائية.

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