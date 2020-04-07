برلماني: التبرع لصندوق تحيا مصر هدفه دعم الدولة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.



أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بدعوة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بالتبرع بمكافأة العضوية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من المستحقات المالية، لصندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنها دعوة وافق عليها جميع أعضاء المجلس، بهدف دعم مصر ودعم الظروف التي تمر بها الدولة.وأوضح "البطيخي" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن النائب لا يتقاضى مرتبا وإنما هي عبارة عن مكافأة 5000 جنيه شهريًا وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018، بالإضافة إلى بدل الإقامه والطعام والتنقل، قائلا: "الناس متخيلين أن عضو مجلس النواب بياخد 300 أو 400 ألف جنيه في الشهر، أو كل يوم على الصبح بيستلم شوال فلوس، دا غير الأراضي والفيللا، والقصور والخدم والحراس، وكل هذه تخيلات غير صحيحة بالمره"، مشيرا إلى أن هذا التبرع جاء من أجل دعم مصر في مواجهة فيروس كورونا ولمساندتها في تخطي هذه الظروف الصعبة.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.وأضافت أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 7 حالات.