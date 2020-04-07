فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي





يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وترغب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر في الصيف القادم.





ويعطل انضمام المحمدي لصفوف النادي الأهلي في الصيف موقف السويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر من الصفقة.





وستقوم لجنة التخطيط بعرض كافة المعلومات الخاصة بباهر المحمدي على فايلر خلال الأيام القادمة لحسم موقفه من تعاقد النادي مع اللاعب من عدمه.





وقد شارك باهر المحمدي في ١٦ مباراة حتى الآن مع نادي الإسماعيلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.



