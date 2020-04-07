دعاء ليلة النصف من شعبان.. تعرف على أحاديث فضلها





يحل اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2020 و14 شعبان 1441 هجريًا، ليلة النصف من شهر شعبان الهجري، وتعتبر هذا الليلة العظيمة لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء ليلة النصف من شعبان وفضل هذه الليلة الكريمة، وهي ليلة تحويل القبلة التي أمر الله بها سبحانه وتعالي عبده ونبيه محمد ﷺ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، وللدعاء والذكر في هذه الليلة المباركة فضل عظيم، وهي تبدأ من مغرب شمس يوم 14 شعبان حتى شروق شمس يوم 15 شعبان، ويستحب للمسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الليلة بالصيغة التي أوصانها بها النبي محمد ﷺ، وكما يقول الله سبحانه وتعالى (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ). “صدق الله العظيم”.





فينظر الله سبحانه وتعالى إلى عباده في تلك الليلة، فإن رأى العبد يستغفر ويذكر ويحمد الله على عطاياه، يتوب عليه وينزل عليه من رحمته ومغفرته، ويطلع الله على عباده في تلك الليلة ويغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن، ومن المستحب أن يصوم المسلم يوم ليلة النصف من شعبان، كما كان الرسول ﷺ يفعل إذ كان يصوم معظم شهر شعبان إلا قليلا.





دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب





«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.





دعاء ليلة النصف من شعبان من المستحب قراءته في تلك الليلة، لينال العبد فضل الدعاء بالإستجابة والبركة والغفران والعتق من النيران وشفاعة الرسول الكريم ﷺ ،فيغفر الله للمستغفرين في تلك الليلة ويعطي السائلين من فضله وجوده وكرمه، وتبدأ ليلة النصف من شعبان عقب غروب شمس يوم 14 شعبان وحتى شروق شمس يوم 15 شعبان، ويستحب الإكثار من ذكر الله في تلك الليلة والإستغفار والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ﷺ والإكثار من توحيد الله بقول لا إله إلا الله.





وتعتبر ليلة النصف من شعبان، ذات فضل عظيم، فالدعاء فيها مستحب ومستجاب، والإستغفار وطلب الرحمة والتقرب من الله من الأعمال المطلوبة والمستحبة فيها، ويرجع ذلك لفضل شهر شعبان بشكل عام، فهو الشهر الذي ترفع فيها أعمال السنة كاملة إلى الله عز وجل لينظر فيها، فإما أن يقبلها الله سبحانه وتعالى ويكتب لصاحب الأعمال الطيبة البركة والغفران والتوفيق في العام المقبل وإما أن لا يقبلها منه.





أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان





1- قال رسول الله -ﷺ-: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كانن من مشرك أو مشاحن لأخيه»





2- قال النبيّ ﷺ قال: "يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه".





3- قال رسول الله -ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ في لَيْلَةِ النِّصْفِ من شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خلقة إلا لِمُشْرِكٍ أو مُشَاحِنٍ".





4- قال رسول الله ﷺ: "إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن".





5- عن عَائِشَةَ قالت: "فَقَدْتُ رَسُولَ الله -ﷺ- لَيْلَةً فَخَرَجْتُُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ".





وفي رواية البيهقيّ: "أن عائشة قالت: قام رسول الله -ﷺ- من الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيتُ ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع الي رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء: أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنني ظننتُ أنك قبضت لطول سجودك، فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم".





وزاد في موضع: "فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاقّ لوالديه ولا إلى مدمن خمر، قال: ثم وضع عنه ثوبيه فقال لي: يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة، فقلت: نعم بأبي وأمي فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قبض، فقمت التمسته ووضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت وسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك، فلما أصبح ذكرتهن له فقال يا عائشة: تعلمتِهنَّ؟ فقلت: نعم. فقال: تعلميهنَّ وعلميهنَّ؛ فإن جبريل عليه السلام علمنيهنَّ وأمرني أن أرددهن في السجود".





6- قال رَسُولَ الله ﷺ : "يَطَّلِعُ الله عز وجل إلى خلقة لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ الا لاِثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ".





7- قال رسول الله: ﷺ "يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلةَ النصف من شعبان، فيغفر لهم كلِّهم إلا لمشركٍ أو مشاحن".





8- قال رسول الله ﷺ: "إن اللهَ ينزل ليلةَ النصف من شعبان، فيغفر فيها الذنوب إلا لمشركٍ أو مشاحن"





9- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ قَالَ: "يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ".



