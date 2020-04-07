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أحمد موسى: كل التوقعات تؤكد تمديد فترة حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:04 م
احمد موسى
احمد موسى
داليا الحسين
توقع الإعلامي أحمد موسى، تمديد فترة حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، مطالبًا المواطنين الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع عدوى الجائحة العالمية".

وقال " موسى"، تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن قبل شهر رمضان الكريم سيتم عقد اجتماع لمعرفة ما سيحدث في الشهر الكريم في ظل أزمة "كورونا".

وأشار الإعلامي إلى أن مصر أفضل من غيرها بشأن أزمة كورونا حيث تعدت الإصابات في الولايات المتحدة 380 ألف حالة، لأنها لم تكن مستعدة لمواجهة الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد أبناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.

ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين. 

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.

ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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