أمل رزق لـ"الفجر الفني": هذا أقرب عمل إلى قلبي ليحيى الفخراني.. وسعدت بالعمل معه

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أعربت الفنانة أمل رزق عن احترامها الشديد للفنان يحيي الفخراني، الذي بدأت أولي خطواتها الفنيه معه في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة".





وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" : يحيي الفخراني من القامات القوية في الفن وهو شخص معطاء دائماً، وأنا عملت معه في بداية مشواري الفني خلال مشاركتي معه في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، وكان دائماً يتعامل معنا بود وحب، فهو قائد ومعلم وأب حنون".





وأضافت أمل رزق أن من أقرب الأعمال الفنية التي قدمها يحيي الفخراني إلى قلبها مسلسل "يتربى في عزو"، واختتمت حديثها بتهنئة ليحيي الفخراني قائلة"كل سنة وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة وربنا يديك الصحة والهنا ودايما كده معطاء وحنون علينا".







يشار إلى أن يحيي الفخراني ممثل وطبيب مصري، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، عقب تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة إلا أن حبه للتمثيل خاصة اشتراكه بفريق التمثيل بالكلية دفعه لاحتراف المهنة حيث قدم العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية والمسرحية، بدأَ بمسلسل الرجل والدخان عام 1973، وفي عام 1979 أشتهر من خلال مسلسل "أبنائي الإعزاء شكرا"، وتوالت أعماله التلفزيونية في نجاح مقدماً السلسلة الشهيرة (ليالي الحلمية)، ومن أعماله المسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور مسرحية (الملك لير)، كما شارك في فوازير المناسبات مع الفنانتين صابرين وهالة فؤاد، أما بالنسبة للأعمال السينمائية فقد أغنى الشاشة الكبيرة بالعديد من الأعمال الناجحة كان منها "إعدام ميت، وخرج ولم يعد والكيف".