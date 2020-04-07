في 48 ساعة.. حي النزهة ينتهي من إزالة عشش "الإخلاص" بالهايكستب

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انتهت أجهزة حي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، وبمتابعة من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من أعمال إزالة عشش وبيوت عزبة الإخلاص بمنطقة الهايكستب، تمهيدًا لأعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.



وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن أعمال الإزالة تمت في 48 ساعة، بعد تلقي تعليمات من محافظ القاهرة، أول أمس، بالبدء في أعمال الإزالة.



أضاف "عقل" قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتعاون مع الجهات الأمنية، بنقل 23 أسرة أمس إلى وحدات آدمية بديلة بمنطقة النهضة بحي السلام أول، وهدم منازلهم على الفور، وتم نقلهم بسيارات المحافظة.



وتابع "رئيس حي النزهة" أن أعمال الإزالة استكملت لليوم الثاني على التوالي، منذ الصباح الباكر، ليتم نقل 52 أسرة، وهدم منازلهم بالكامل، ليصل إجمالي نقل أسر عزبة الإخلاص إلى 75 لمنطقة النهضة.



وأوضح "عقل" أن عملية الإزالة تعتبر تمت في وقت قياسي، بعد صدور قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لافتًا إلى أن المنطقة أصبحت خالية تمامًا من السُكان، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير.



كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.



وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحرارى.





