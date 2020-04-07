Advertisements

في 48 ساعة.. حي النزهة ينتهي من إزالة عشش "الإخلاص" بالهايكستب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
انتهت أجهزة حي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، وبمتابعة من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من أعمال إزالة عشش وبيوت عزبة الإخلاص بمنطقة الهايكستب، تمهيدًا لأعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن أعمال الإزالة تمت في 48 ساعة، بعد تلقي تعليمات من محافظ القاهرة، أول أمس، بالبدء في أعمال الإزالة.

أضاف "عقل" قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتعاون مع الجهات الأمنية، بنقل 23 أسرة أمس إلى وحدات آدمية بديلة بمنطقة النهضة بحي السلام أول، وهدم منازلهم على الفور، وتم نقلهم بسيارات المحافظة.

وتابع "رئيس حي النزهة" أن أعمال الإزالة استكملت لليوم الثاني على التوالي، منذ الصباح الباكر، ليتم نقل 52 أسرة، وهدم منازلهم بالكامل، ليصل إجمالي نقل أسر عزبة الإخلاص إلى 75 لمنطقة النهضة.

وأوضح "عقل" أن عملية الإزالة تعتبر تمت في وقت قياسي، بعد صدور قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لافتًا إلى أن المنطقة أصبحت خالية تمامًا من السُكان، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير.

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية بمرافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.
 
وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كل من وزير النقل ومحافظ القاهرة  قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها  وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحرارى.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حي النزهة الهايكستب النقل الإخلاص

أخبار تهمك

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعة الا ربع

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يعلن موعد انتهاء محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

وزير النقل يوجه بإنهاء أعمال محطات الخط الثالث للمترو

وزير النقل يبحث خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل (صور)

نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الإزالة بمنطقة الهايكستب (صور)

ندوات توعية وتعقيم مستمر.. أبرز إجراءات "السكة الحديد" والمترو ضد كورونا

التدخين 70 جنيها.. السكة الحديد ترفع قيمة غرامات مخالفات القطارات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

07:40 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر