تشكيلة الصفقات المجانية في ميركاتو صيف 2020

ينتظر عشاق كرة القدم سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون هناك انتقالات نارية بسبب رغبة العديد من الأندية في تدعيم صفوفها بشكل قوي استعدادا للموسم المقبل.





فيروس كورونا خطر يهدد الموسم الحالي

حيث أصبح مصير الموسم الحالي مجهول، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق كل الدوريات وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية، وزيادة الأعداد المصابة والوفيات كل يوم في جميع دول العالم.





وهناك العديد من اللاعبين الكبار سيكونوا متاحين أمام جميع الأندية، بعد انتهاء عقدهم من أنديتهم ورفضهم التجديد، وهذا ما يجعل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة أكثر سخونه بسبب كثرة الصفقات المجانيه التي قد تحدث.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ، أبرز تشكيل للصفقات المجانية المتاحه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ديفيد دي خيا

أشارت تقارير صحفية إلى عدم رغبة الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تجديد عقدة مع الشياطين الحمر والذي ينتهي الصيف الجاري.

جيورجيو كيليني

ينتهي عقد المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، مدافع فريق يوفنتوس، نهاية الموسم الحالي ويبدو أن مصير اللاعب بخصوص تجديد عقده لم يتضح بعد.

تياجو سيلفا

أصبح اللاعب البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الرحيل عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع فريقه وأصبح مصيره مجهول بشأن تجديد عقده بسبب تراجع مستواه في الفترة السابقة وتقدمه في العمر.

توبي ألديرفيريلد

ينتهي عقد المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي، ويعد اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في عالم كرة القدم.

ويليان

اقترب النجم البرازيلي ويليان، من الرحيل عن فريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب انتهاء عقده مع البلوز نهاية الموسم الجاري، وأن اللاعب يرغب في تحدي جديد، بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم فريق برشلونة الإسباني.

لوكا مودريتش

ينتهي عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الحالي، بعد إنتشار الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق الملكي.

دافيد سيلفا

أعلن النجم الإسباني دافيد سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رحيله عن السيتيزن نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده، دون تحديد وجهته المقبلة.

أدم لالانا

اقترب أدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده، وعدم إعتماد الألماني يورجن كلوب عليه خلال الفترة الماضية.

بيدرو رودريجيز

أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن رحيله عن البلوز نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده ورفضه الاستمرار في صفوف الفريق اللندني.

دريس ميرتينز

ينتهي عقد اللاعب دريس ميرتينز جناح فريق نابولي الإيطالي نهاية الموسم المقبل، وتشير كل المؤشرات أن اللاعب لن يجدد تعاقده في ظل الصراع الكبير من العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب.

إدينسون كافاني

يعد النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز الصفقات المجانيه المتاحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري واقترابه من الرحيل.

لذلك جاء تشكيل أبرز صفقات صيف 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: جيورجيو كيليني، توبي ألديرفيريلد، تياجو سيلفا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أدم لالانا، ويليان، دافيد سيلفا.

خط الهجوم: دريس ميرتينز، بيدرو رودريجيز، إدينسون كافاني.