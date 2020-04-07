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"هونتو عليا بهالظروف الصعبة"..رايا أبي راشد تشكر جمهورها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:23 م
رايا ابي راشد
رايا ابي راشد
مي مرسي
شاركت الاعلامية اللبنانية رايا أبي راشد صورة لها بعد ظهورها "لايف" مع جمهورها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشكرت"أبي راشد" جمهورها لمشاركتها في هذا "اللايف" من خلال خاصية التعليقات قائلة "شكرا كتير لكل يللي انضفو للايڤ اليوم، أنا عنجد كتير انبسطت معكن وهونتوا علي بهالظروف الصعبة يللي كلنا عم بنمر فيها، بتمنى إني كون قدرت أعطيكن طاقة إيجابية ناطرة اقتراحاتكن للايڤ الجاي".


ويقوم عدد كبير من الفنانين بمشاركة جمهورهم من خلال "اللايف" للظهور والتحدث معهم، في ظل الحجر المنزل وصعوبة النزول من المنازل في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما تقوم الاعلامية رايا أبي راشد بمناشدة جمهورها للبقاء في المنزل وتوعيتهم بمنع الاختلاط واستخدام كل أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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