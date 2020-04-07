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في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على صلة قرابتها للميس الحديدي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:13 م
ناهد الشريف
ناهد الشريف
ريهام كمال
انتشرت شائعات خلال السنوات الماضية أن الإعلامية لميس الحديدي، هي ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف.

ونفت لميس الحديدي، هذه الشائعات خلال حلقة عيد الأم في عام 2018 ببرنامج "هنا العاصمة" التي كانت تقدمة على فضائية سي بي سي.

وقالت "الحديدي": "والله العظيم أمي ليست ناهد شريف، أمي اسمها ليلى محمد صلاح الدين عبد السلام".

وتابعت: "والدتي هي سيدة فاضلة وشريفة، وهي السيدة ليلى حفيدة الشيخ البحيري أحد شيوخ الأزهر"، وعرضت لميس الحديدي صورة لها مع والدتها، لتهنئها بعيد الأم.

موضحة أن والدتها تغضب من قول الناس إن أمها الحقيقية هي الممثلة ناهد شريف، وهو ما نفته خلال الحلقة.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ناهد شريف، رحلت عن عالمنا في مثل ذلك اليوم في الثمانينات من القرن الماضي عن عمر يناهز 40 عامًا.

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