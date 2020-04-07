تصريح صادم من رئيس الاتحاد الإنجليزي بشأن استكمال البريمير ليج





فجر جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مفاجأة صادمة لعشاق البريمير ليج، بعدما أكد أن العديد من الأندية والدوريات الإنجليزية قد تندثر إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة أطول.





وتم إيقاف النشاط الكروي حول العالم حتى منتصف مايو المقبل على أقل تقدير، وسط توقعات بأن يتم تمديد التأجيل، ما قد يعرض الكثير من الأندية للانهيار المالي وربما الإفلاس.





ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كلارك قوله "العديد من المجتمعات قد تفقد الإيمان بالأندية في ظل تضاؤل فرص النهوض مجددا".





وقال كلارك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء "في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة، كل المعنيين باللعبة من لاعبين وجماهير وأندية وملاك وإدارات عليهم النهوض واقتسام الألم وإبقاء اللعبة على قيد الحياة".



