Advertisements

تصريح صادم من رئيس الاتحاد الإنجليزي بشأن استكمال البريمير ليج

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
وكالات

فجر جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مفاجأة صادمة لعشاق البريمير ليج، بعدما أكد أن العديد من الأندية والدوريات الإنجليزية قد تندثر إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة أطول.

وتم إيقاف النشاط الكروي حول العالم حتى منتصف مايو المقبل على أقل تقدير، وسط توقعات بأن يتم تمديد التأجيل، ما قد يعرض الكثير من الأندية للانهيار المالي وربما الإفلاس.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كلارك قوله "العديد من المجتمعات قد تفقد الإيمان بالأندية في ظل تضاؤل فرص النهوض مجددا".

وقال كلارك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء "في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة، كل المعنيين باللعبة من لاعبين وجماهير وأندية وملاك وإدارات عليهم النهوض واقتسام الألم وإبقاء اللعبة على قيد الحياة".

أخبار تهمك

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

07:40 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر