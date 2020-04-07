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لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:21 م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
عبداللطيف هيبة

 قرر مجلس النواب، التبرع بـ20 مليون جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، جاء ذلك فى إطار جهود المجلس، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح المجلس في بيان صحفى، اليوم، أن التبرع سيتمّ خصمه من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

 

وأضاف البرلمان، أن التبرع جاء بعد أن وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس، الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر؛ وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

 

وتابع مجلس النواب، في بيانه: "كانت استجابة النواب سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له للمساهمة في زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء".

وعبر مجلس النواب عن تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.

 

وأشاد البرلمان بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي أحسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب".

 

واختتم البرلمان: "يؤمن مجلس النواب بأن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو افضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا".

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