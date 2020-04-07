وزير التعليم يعلن عن مفاجاة في امتحان الأحياء لأولى ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ٥٨١.٤٣٠ طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان في مادة الأحياء الالكتروني للصف الأول الثانوي.





وقال الوزير في بيان صحفي اليوم، إن هذا الرقم هو أكبر رقم امتحانات إلكترونية في مصر حتي اليوم".





وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) من 5 أبريل 2020 إلى ٢٢ أبريل لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





‏‎وقالت الوزارة أن الامتحان تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، ويؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ ابريل حتى ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.





وأضافت الوزارة أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الاول الثانوي حسب المحافظة: من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، ومن الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا: الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية، والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية، والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.







