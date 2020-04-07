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ضبط قفازات مجهولة المصدر.. وتحرير 14 قضية تموينية بالدقهلية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:26 م
أيمن مختار
أيمن مختار
محمد كشك
كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 13 ألف جوانتي مجهولة المصدر بأحد المراكز التجارية (المولات) وضبط 14 مخبز مخالف لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالمنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المحلات العامة والمخابز بالمنصورة وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم مطابقة المواصفات وانتاج خبز ناقص الوزن.

وعلي صعيد اخر صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بقيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالبدء في صرف منحة إستثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم والبالغ عددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف محافظ الدقهلية موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.


وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.

ومن جانبه أكد أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية أن عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و500 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار تقديم المساعدات المتنوعة للحالات الانسانية المستحقه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى صرف 3 مليون و488 ألف مساعدات لـ ١٣٠٢٤ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع ٧ طن بطاطس و٤٠٠٠ شنطة مواد غذائية و٢٠٠كيلو لحوم و١٠٠ كرتونة بيض للاسر المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.

كما تم صرف ٢ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر من جمعية رجال الاعمال والمستثمرين بالدقهلية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام ببناء الإنسان.

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